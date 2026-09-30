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30 сентября, 11:41

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Москвичам объяснили порядок включения отопления в 2026 году

Комфорт обеспечен: что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, подача тепла в столице займет несколько дней. Как столица готовилась к зиме и в каких объектах батареи включат в первую очередь – в нашем материале.

Холода на носу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября, рассказал Сергей Собянин. Он отметил, что батареи в домах и городских учреждениях будут включать постепенно.

В первую очередь дадим отопление в садиках, школах и больницах. Затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Ранее мэр подчеркнул, что все необходимые работы к отопительному сезону завершили в срок. Городские мощности позволяют без перебоев обеспечивать энергией жителей, перспективные столичные программы и инфраструктурные проекты.

В рамках региональной программы капремонта жилого фонда рабочие заменили внутренние системы центрального отопления более чем в 820 домах, написал глава города в своем канале в MAX.

"В мае – августе к отопительному периоду подготовили порядка 74 тысяч зданий. Гидравлические испытания прошли на 19,5 тысячи километрах тепловых сетей", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, были сформированы дежурные аварийные группы, которых полностью обеспечили необходимой инженерной техникой и оборудованием на зимний период. Также городские службы подготовили 54 стационарных пункта для утилизации снега, сообщил мэр Москвы.

В связи с понижением температуры с 1 октября запускается отопительный сезон и в Московской области. Как и столице, сначала батареи включат в детских садах, школах и больницах, затем в жилых домах, а после – на промышленных предприятиях. Отопление во всех муниципалитетах хотят запустить до 10 октября.

Старт отопительного сезона совпал с заметным понижением температуры. Например, ночь на среду, 30 сентября, стала самой холодной в Москве с начала осени, а ночью на 4 октября отметится первыми заморозками. В целом понижение температуры окажется ощутимым уже к выходным, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. В дневные часы столбики термометров опустятся до плюс 11–13, а в ночное время показатели составят всего 3–5 градусов.

Синоптик добавил, что с начала второго осеннего месяца стоит ждать смену воздушных масс и скандинавский антициклон, который окажется достаточно прохладным.

В свою очередь, специалисты Гидрометцентра России спрогнозировали приход заморозков в столичный регион во второй половине октября. Синоптики отметили, что такое похолодание полностью укладывается в рамки климатической нормы. 

Температурные границы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Согласно правилам, московские службы включают отопление, когда на улице 5 дней подряд холоднее 8 градусов и синоптики прогнозируют дальнейшее снижение температуры.

Важно помнить, что во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм. В частности, в жилом помещении воздух должен прогреваться минимум до 18 градусов, причем для угловых комнат норматив больше – минимальная температура 20 градусов. Что касается детских садов, то в спальнях и игровых зонах минимальный норматив составляет 18 градусов, в спортивных залах – 17, а в душевых – 25.

В школе во всех помещениях температура должна находиться в значениях плюс 18–24. Причем это касается всех помещений, кроме спортзала и мастерских, где норматив чуть ниже – 17–20 градусов. Температура в офисе должна быть 21–23 градуса, на предприятиях, например точного приборо- и машиностроения, нормой считается 22–24 градуса, а там, где применяется физический труд в большом объеме, – 16–18.

Чтобы проверить температуру воздуха, нужно полностью закрыть все окна и двери в помещении. Измерительный прибор следует разместить строго в центре наиболее просторной комнаты на высоте одного метра от пола. При этом важно проследить, чтобы расстояние от термометра до внешних стен здания и любых обогревательных приборов составляло минимум 50 сантиметров.

Допустимая продолжительность отключения отопления в жилых помещениях в сумме не может быть более 24 часов в месяц. При этом единовременный перерыв не должен превышать 16 часов при температуре в помещении выше 12 градусов, 8 часов – при температуре от 10 до 12 градусов и 4 часов – от 8 до 10 градусов.

Каждая просрочка свыше установленных лимитов автоматически уменьшает плату за отопление в текущем месяце на 0,15% за каждый час. При этом образовательные и медицинские учреждения полностью защищены от подобных проблем: прерывать подачу тепла в детских садах, школах и больницах запрещено до официального окончания подачи тепла.

Если после официального старта отопительного сезона прошло более 5 дней, а батареи в жилых домах остаются холодными, необходимо сообщить о проблеме. Для этого можно воспользоваться круглосуточным телефоном единого диспетчерского центра по номеру +7 (495) 539-53-53 или на горячую линию по вопросам запуска тепла 8 (800) 100-23-29. Также отправить запрос можно через дистанционную услугу "Вызов мастера" либо оставить заявку в приложении "Госуслуги Москвы".

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