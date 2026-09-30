Домодедовские таможенники нашли в багаже пассажирки сумки и украшения на 4,2 млн руб

Фото: customs.gov.ru

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово обнаружили у 33-летней пассажирки, прилетевшей из Шарджи (ОАЭ), незадекларированные сумки, украшения и аксессуары известных брендов. Общая стоимость товаров составила 4,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Женщину остановили в "зеленом" коридоре. В ее чемодане инспекторы нашли серьги, туфли, брелок в виде льва, сумку Schiaparelli, пепельницы из кожи и металла Saint Laurent, тапочки Gucci, а также аксессуары Miu Miu и Louis Vuitton.

Кроме того, пассажирка сняла с себя куртку Hermes, сумку Saint Laurent и колье Van Cleef&Arpels для таможенного осмотра, а еще одну кожаную сумку Chanel достала из собственных брюк. Всего было изъято 32 изделия.

Россиянка пояснила, что спрятала сумку, опасаясь кражи, и заявила, что не знакома с таможенными правилами. Проведенная экспертиза подтвердила оригинальность товаров: украшения оказались выполнены из медного сплава с золотым покрытием и золота 750-й пробы со вставками из оникса.

По факту недекларирования товаров возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Нарушительнице грозит штраф в размере до двукратной стоимости товаров с их возможной конфискацией.

Ранее таможенники в Шереметьево обнаружили у 48-летней россиянки, прилетевшей из Гонконга, незадекларированные ювелирные изделия и самоцветы общей стоимостью свыше 8 миллионов рублей. Украшения нашли с помощью рентген-машины при выборочном контроле в "зеленом" коридоре.

