Почти 1 тыс серебряных украшений на 5 млн руб нашли у пассажира из Китая в Шереметьево

Фото: customs.gov.ru

Таможенники в аэропорту Шереметьево обнаружили 965 серебряных украшений общей стоимостью 5 миллионов рублей у 40-летнего иностранца, прибывшего из Гуанчжоу. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Украшения, упакованные в зип-пакеты, выявили с помощью рентген-машины в багаже мужчины. Его остановили в ходе выборочного контроля. Иностранец заявил, что везет изделия для личного пользования.

Проведенная экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из серебра 925-й пробы со вставками из фианитов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Ему грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Кольцово нашли в багаже двух иностранцев 121 нож общим весом 23,5 килограмма. Маркировки на товарах не было. Сами пассажиры заявили, что хотели раздать ножи знакомым в качестве подарков.