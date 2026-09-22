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22 сентября, 12:49

Общество

Осеннее равноденствие произойдет в 03:05 23 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Осеннее равноденствие произойдет 23 сентября в 03:05 по московскому времени, к этому моменту Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из Северного полушария в Южное. Об этом рассказали в Московском планетарии, передает Life.ru.

Для жителей Северного полушария это событие знаменует приход астрономической осени: после равноденствия продолжительность ночи постепенно превысит продолжительность дня. В Южное полушарие, напротив, придет астрономическая весна.

Свое название явление получило потому, что Солнце освещает оба полушария почти одинаково, восходя почти точно на востоке и заходя на западе. Однако из-за рефракции – преломления солнечных лучей в атмосфере, день 23 сентября фактически будет немного длиннее ночи. В средних широтах разница составляет от 8 до 11 минут.

В Москве 23 сентября Солнце взойдет в 06:17 и зайдет в 18:29, поэтому продолжительность светового дня составит около 12 часов 12 минут. Полное равенство дня и ночи наступит через несколько суток. После этого события световой день на широте Москвы продолжит быстро сокращаться. К зимнему солнцестоянию 21 декабря он уменьшится почти до 7 часов.

Ранее москвичам пообещали "старое" бабье лето в предстоящие выходные, 25–27 сентября. Температура в эти дни может достигнуть 22 градусов. Небо при этом будет чистым и насыщенно-синим.

Ливни начнутся в Москве с 23 сентября

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