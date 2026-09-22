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22 сентября, 12:36

Экономика

В "Автостате" заявили о росте импорта подержанных автомобилей из Японии в РФ на 30,5%

Фото: depositphotos/Stocksolutions

Импорт подержанных легковых автомобилей из Японии в Россию вырос на 30,5% в годовом выражении. Об этом сообщило RT со ссылкой на главу "Автостата" Сергея Целикова.

По его словам, за последние восемь месяцев в РФ ввезли 171,6 тысячи подобных автомобилей. Однако наибольшая доля импорта пришлась на Toyota – 32,6%, еще 30,4% – на Honda. Первые пять позиций в рейтинге также заняли Suzuki (9,3%) Mazda (5,9%) и Volkswagen (3,9%).

Целиков отметил, что самой популярной моделью стала Honda Freed – было ввезено 14 657 автомобилей. Далее расположились Honda Stepwgn – 12 580 машин, Honda Fit – 9973, Toyota Corolla – 9893 и Suzuki Jimny – 9082.

"Более 99% автомобилей с пробегом, завозимых из Японии, имеют мощность ниже 160 лошадиных сил", – добавил руководитель.

В прошлом году на такие значения приходилось менее 90% японского импорта.

Ранее в России зафиксировали снижение продаж автомобилей. За 37-ю неделю было продано приблизительно 25,4 тысячи машин, что примерно на 15% меньше, чем неделей ранее. В это же время рост продаж в автомобильном секторе в сравнении с прошлогодними показателями оказался символическим – около 1%. Недельные значения вернулись к обычному для текущего года уровню.

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