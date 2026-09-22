Терапевт Кондрахин: человек может снова заболеть ветрянкой из-за слабого иммунитета

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Человек может снова заболеть ветрянкой из-за слабого иммунитета. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

"Но это случай один на миллион", – добавил он.

Контакт с ветряной оспой в 100% случаев всегда приводит к заболеваемости, и, как правило, она встречается в детских учреждениях. Однако во взрослом возрасте такие инфекции переносятся тяжелее, поэтому с этим стоит быть осторожнее, предупредил Кондрахин.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что кефир, луковая шелуха, а также овсяная и гречневая каши помогут быстрее восстановиться при ОРВИ. По ее словам, во время болезни особенно важно придерживаться правильного питания.

Следует убрать все жареное, так как оно будет еще больше усугублять воспаление. Кроме того, стоит сократить количество соли и сахара, которые задерживают воду, мешая тем самым организму избавляться от токсинов.