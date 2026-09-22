Глава Коломны Гречищев сложил полномочия

Фото: телеграм-канал "Александр Гречищев, секретарь отделения партии "Единая Россия"

Глава подмосковной Коломны Александр Гречищев сложил с себя полномочия, новым руководителем в статусе временно исполняющего полномочия назначен Виктор Верещагин, рассказали в администрации городского округа.

В пресс-службе отметили, что кандидатуру Гречищева поддержали на выборах депутатов Совета депутатов. Он принял решение перейти на работу в муниципальный парламент.

Верещагин ранее был первым заместителем министра здравоохранения Московской области. Он вырос и получил образование в Коломне, хорошо знает территорию. Его опыт работы охватывает комитет по конкурентной политике, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, а также министерство здравоохранения региона.

Ранее Владимир Путин назначил Дмитрия Щербинина заместителем министра обороны РФ. Он будет ответственен за департамент информационных систем ведомства. В 2024 году Щербинин трудился советником министра обороны, а с 2025-го занимал должность начальника Главного управления цифрового и технологического развития министерства.

