Дмитрий Щербинин назначен замглавы Минобороны

Дмитрий Щербинин назначен указом российского лидера на должность замминистра обороны РФ. Об этом сказано на сайте оборонного ведомства.

Щербинин занял пост замминистра обороны РФ с 1 апреля. Он будет ответственен за департамент информационных систем оборонного ведомства.

В 2024 году Щербинин работал советником министра обороны РФ. С 2025-го он занимал должность начальника Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны РФ.

Ранее Владимир Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).

Другим документом лидер РФ освободил от этой должности Евгения Примакова. Кроме того, Путин продлил до 2027 года срок государственной службы заместителю главы МИД РФ Михаилу Галузину. Последнему в этом году исполняется 66 лет.

