Новости

Новости

27 апреля, 16:14

Владимир Путин назначил Игоря Чайку главой Россотрудничества

Фото: пресс-служба Россотрудничества

Владимир Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). Соответствующий указ подписан главой государства.

Другим документом президент РФ освободил от этой должности Евгения Примакова.

Кроме того, Путин продлил срок государственной службы заместителю главы МИД РФ Михаилу Галузину. Предельный срок пребывания на госслужбе составляет 65 лет, но его можно продлить для определенных категорий служащих, включая руководителей высшей группы должностей. Галузину в этом году исполняется 66 лет, поэтому Путин продлил срок его госслужбы до 2027 года.

Ранее президент подписал указ об утверждении членов Общественной палаты (ОП) РФ. Были утверждены 40 кандидатур, включая президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду, народную артистку России Диану Гурцкая, председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду, а также председателя Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова и писателя Сергея Лукьяненко.

