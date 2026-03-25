Виктор Мельник назначен на пост замгенпрокурора России

Владимир Путин назначил на должность заместителя генпрокурора России Виктора Мельника. Глава государства подписал соответствующий указ, документ размещен на портале правовой информации.

Уточняется, что Мельник в должности замгенпрокурора будет курировать органы прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее Мельник работал на посту прокурора Санкт-Петербурга. В связи с назначением на новую должность его место занял Андрей Гуришев сроком на 5 лет.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрея Цыганова. Причиной стал выход последнего на пенсию.

За время своей работы Цыганов участвовал в разработке антимонопольного закона и закона о зарубежных инвестициях. На место замглавы ФАС назначен Руслан Джалюков.