25 марта, 20:10Политика
Виктор Мельник назначен на пост замгенпрокурора России
Фото: ТАСС/ФедералПресс
Владимир Путин назначил на должность заместителя генпрокурора России Виктора Мельника. Глава государства подписал соответствующий указ, документ размещен на портале правовой информации.
Уточняется, что Мельник в должности замгенпрокурора будет курировать органы прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе.
Ранее Мельник работал на посту прокурора Санкт-Петербурга. В связи с назначением на новую должность его место занял Андрей Гуришев сроком на 5 лет.
До этого премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрея Цыганова. Причиной стал выход последнего на пенсию.
За время своей работы Цыганов участвовал в разработке антимонопольного закона и закона о зарубежных инвестициях. На место замглавы ФАС назначен Руслан Джалюков.