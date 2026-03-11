Форма поиска по сайту

11 марта, 20:50

Политика

Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Цыганова

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Председатель правительства России Михаил Мишустин потребовал освободить от должности замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрея Цыганова. Это следует из соответствующего распоряжения.

Причиной освобождения Цыганова от должности, которую он занимал с 2004 года, стал его выход на пенсию. За время своей работы замглавы ФАС России участвовал в разработке антимонопольного закона и закона об иностранных инвестициях.

Помимо этого, у Цыганова есть ряд государственных, ведомственных и международных наград, в том числе орден Дружбы и медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также он является обладателем почетного звания "Заслуженный экономист РФ".

На место замглавы ФАС теперь назначен Руслан Джалюков.

Ранее Сергей Иванов был освобожден от должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Иванов сам изъявил желание покинуть данный пост. Он занимал должность с августа 2016 года.

