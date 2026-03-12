Форма поиска по сайту

12 марта, 08:51

Безопасность

МВД предупредило о новой мошеннической схеме со сканами документов

Фото: depositphotos/sgorin

Мошенники начали представляться специалистами по оформлению загранпаспортов для кражи сканов документов, чтобы создавать с их помощью электронные кошельки и финансовые аккаунты. О новой уловке предупредила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что аферисты предлагают ускоренное оформление загранпаспорта или помощь в его получении без очередей. Для оказания "услуги" они требуют отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других личных документов. Однако перед этим необходимо внести полную предоплату, после получения которой мошенники исчезают.

"Полученные документы злоумышленники используют для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, через которые затем осуществляются мошеннические операции, в том числе и вывод украденных денежных средств", – отметили в МВД.

Во избежание подобных ситуаций правоохранители призывают оформлять загранпаспорта только через МФЦ, отделения МВД или портал "Госуслуги" и не передавать сканы документов незнакомым лицам. Вместе с тем в ведомстве напомнили об осторожности при переводе денег на личные счета физлиц.

Еще одна недавно выявленная мошенническая схема заключается в рассылке россиянам электронных писем от имени ФНС с сообщениями о якобы имеющейся налоговой задолженности.

В письмах гражданам предлагают срочно оплатить неуплаченный налог, перейдя по размещенному в сообщении QR-коду. Однако он может вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис. На такой странице пользователя просят ввести номер телефона, паспортные данные и реквизиты банковской карты.

Мошенники стали отправлять россиянам письма под видом налоговой

