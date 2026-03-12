Авиакомпания Red Wings ввела новую услугу по перевозке домашних питомцев

Фото: 123RF.соm/tsuguliev

Авиакомпания Red Wings сообщила об открытии новой услуги по перевозке домашних животных на пассажирском кресле в салоне самолета. Об этом заявила пресс-служба перевозчика.

"Она (услуга. – Прим. ред.) позволит хозяину разместить переноску с питомцем рядом с собой на отдельном месте у иллюминатора", – уточняется в сообщении.

К перевозке допускается одна переноска с питомцем общим весом до 23 килограммов и габаритами не более 50×40×40 сантиметров. Контейнер фиксируется на кресле ремнем безопасности через верхнюю ручку.

При этом животное должно иметь возможность свободно вставать в полный рост и поворачиваться внутри переноски. Кроме того, дополнительное место оплачивается по тарифу взрослого пассажира.

Ранее аэропорты Внуково и Шереметьево приняли дополнительные меры для предотвращения побегов животных из переносок при обработке багажа и наземном обслуживании. Особое внимание уделили проверке состояния клеток и переносок, а также надежности их запирающих элементов на всех этапах обработки груза категории Animal Vivant in Hold (AVIH).