Geely опроверг информацию о прекращении продаж кроссовера Okavango в РФ

Фото: 123RF.com/savo

Китайский автопроизводитель Geely продолжает поставлять и продавать семиместный кроссовер Okavango на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное представительство бренда в РФ.

Таким образом компания опровергла появившиеся в СМИ слухи о выводе данного авто с рынка, подчеркнув, что данная модель пользуется стабильным спросом в своем сегменте.

Кроссовер по-прежнему доступен для заказа в каталоге на официальном сайте Geely в России.

Ранее компания Jetour прекратила продажи кроссоверов X50 и X70 в России. Данное решение было обусловлено оптимизацией модельного ряда в соответствии с предпочтениями клиентов и спросом.

Предполагалось, что такой шаг поможет фирме сосредоточиться на самых популярных моделях без ущерба для покупателей. В частности, наиболее востребованными моделями в РФ являются Dashing, T2 и X70+.