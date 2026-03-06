Кроссовер Chery Tiggo 4 мог уйти с российского рынка

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Кроссовер Chery Tiggo 4 больше нельзя найти на официальном сайте китайской компании в России. Это может говорить об уходе модели с рынка.

Сайт содержит информацию о моделях Arrizo 8, Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9. При этом на главной странице появилась ссылка на портал марки Tenet. Вероятно, модельный ряд будет будет развиваться под этим брендом.

Chery Tiggo 4 был впервые представлен на российском рынке в 2024 году. Он стал новой версией модификации Tiggo 4 Pro. Стоимость кроссовера составляла от 2,04 до 2,67 миллиона рублей.

В 2025 году в Калужской области начали выпускать аналог этого автомобиля – кроссовер Tenet T4. Его можно приобрести по цене от 2,05 до 2,43 миллиона рублей.

Ранее китайский автоконцерн GAC приостановил продажи кроссовера GS3 в России. Это решение компания объяснила нестабильностью рынка, на которую влияют экономическая ситуация в стране и изменения в структуре спроса и предложения. Возобновление продаж будет зависеть от мнения клиентов.

