График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 14:37

Транспорт

Кроссовер Chery Tiggo 4 мог уйти с российского рынка

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Кроссовер Chery Tiggo 4 больше нельзя найти на официальном сайте китайской компании в России. Это может говорить об уходе модели с рынка.

Сайт содержит информацию о моделях Arrizo 8, Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9. При этом на главной странице появилась ссылка на портал марки Tenet. Вероятно, модельный ряд будет будет развиваться под этим брендом.

Chery Tiggo 4 был впервые представлен на российском рынке в 2024 году. Он стал новой версией модификации Tiggo 4 Pro. Стоимость кроссовера составляла от 2,04 до 2,67 миллиона рублей.

В 2025 году в Калужской области начали выпускать аналог этого автомобиля – кроссовер Tenet T4. Его можно приобрести по цене от 2,05 до 2,43 миллиона рублей.

Ранее китайский автоконцерн GAC приостановил продажи кроссовера GS3 в России. Это решение компания объяснила нестабильностью рынка, на которую влияют экономическая ситуация в стране и изменения в структуре спроса и предложения. Возобновление продаж будет зависеть от мнения клиентов.

"Деньги 24": продажи новых автомобилей китайских брендов выросли в России в феврале

Читайте также


транспортавто

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика