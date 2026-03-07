График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

США планируют смягчить санкции в отношении российской нефти

Фото: depositphotos/carloscastilla

Вашингтон может пойти на дальнейшее ослабление ограничений в отношении российского энергетического сектора. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business.

По словам главы американского ведомства, администрация Белого дома уже дала разрешение Индии на прием российской нефти. Бессент дал понять, что этот шаг может стать частью более широкой политики.

"Мы можем вывести из-под санкций и другую российскую нефть", – заявил министр.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США выдало Индии лицензию на завершение в течение 30 дней сделок по приобретению российской нефти, которая уже находится в танкерах в море.

В Штатах подчеркнули, что данное решение продиктовано стремлением снизить напряженность на мировом рынке энергоносителей на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

