Al-Mayadeen: Израиль попытался высадить десант в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла попытку высадки тактического десанта в приграничной зоне между Сирией и Ливаном. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

Отмечается, что инцидент произошел в горной местности в районе Бриталь.Три израильских вертолета приземлились в указанном районе с целью высадки личного состава.

Вскоре в месте проведения операции началась стрельба. Местные СМИ сообщают, что сейчас группа спецназа находится в осаде бойцов "Хезболлы".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. Израиль и США нанесли первые удары по Ирану, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

"Хезболла" также начала обстрел Израиля с территории Ливана, на что израильская сторона начала отвечать.