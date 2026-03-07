Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА в Самарской области. Об этом в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. Всего за минувшую ночь над территорией области было сбито пять украинских дронов.

"Повреждений на промышленных, социальных, жилых объектах нет", – уточнил Федорищев.

Ранее сообщалось, что вражеский беспилотник упал рядом с многоквартирным домом в Ельце Липецкой области. Погибших и пострадавших нет. На месте ЧП осталась боевая часть БПЛА, в связи с чем жителей четырех домов эвакуировали в пункт временного размещения. Они вернутся в свои квартиры после обезвреживания обломков.