МИД Швеции осуществил устный демарш перед послом РФ

Фото: 123RF.соm/rarrarorro

МИД Швеции совершил устный демарш перед российским послом, заявив о якобы запуске БПЛА с корабля РФ в местных водах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла в Стокгольме Сергея Беляева.

По его словам, ведомство не предоставило доказательств причастности российского судна к инциденту.

Телеканал BFMTV со ссылкой на генштаб вооруженных сил Франции сообщил 26 февраля о нейтрализации дрона на подлете к авианосцу "Шарль де Голль", который стоит в шведском порту в рамках миссии Балтийский часовой.

При этом власти Швеции стали утверждать, что БПЛА якобы является российским.

Ранее МИД ФРГ объявил о высылке сотрудника российского посольства в связи с подозрениями в шпионаже. Дипломат был вызван в ведомство для разъяснений.

По информации СМИ, Германия выслала заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Российское дипведомство назвало данное решение провокацией.