Власти ФРГ высылают сотрудника посольства РФ в Германии

Фото: 123RF.com/moovstock

МИД ФРГ высылает сотрудника посольства России из-за подозрений в шпионаже. В связи с этим ведомство вызвало российского посла. Об этом сообщило министерство в соцсети X.

Ранее издание Spiegel со ссылкой на свои источники заявило, что Германия высылает заместителя военного атташе посольства РФ в Берлине по подозрению в работе на российские спецслужбы.

"Правительство ФРГ не будет мириться со шпионажем в Германии, особенно если он прикрывается дипломатическим статусом. Сегодня мы вызвали российского посла и сообщили ему о высылке лица, занимавшегося шпионажем по поручению России", – указали в ведомстве.

Ранее французские спецслужбы задержали двух членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданку России, по подозрению в шпионаже. Им предъявили обвинения в сговоре с иностранным государством, заговоре с целью совершения преступления, а также в сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства.

