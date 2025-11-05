ФСБ задержала москвича по подозрению в сотрудничестве со спецслужбой страны НАТО

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российские силовики задержали 37-летнего москвича, который собирал информацию об оппозиционно настроенных гражданах РФ для спецслужб одной из стран НАТО. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Уточняется, что в дальнейшем этих россиян планировалось привлекать к тайному сотрудничеству.

По данным ФСБ, мужчина 1988 года рождения самостоятельно вышел на связь с представителем западной спецслужбы. В связи с этим в отношении него было возбуждено дело о госизмене. У него дома были проведены обыски.

На данный момент злоумышленник арестован. Ему грозит пожизненное лишение свободы. При этом оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.

В ФСБ напомнили, что лица, которые согласились помогать зарубежным странам, будут выявлены и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее суд приговорил астраханца Владимира Савина к 15 годам лишения свободы по делу о передаче украинской разведке данных о стратегических объектах на юге России. Первые 2 года мужчина проведет в тюрьме, а оставшиеся 13 – в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, осужденный начал сотрудничать с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины 16 ноября 2023 года. В результате он согласился поехать на Украину для обучения, чтобы в дальнейшем совершить покушение на депутата Думы Астраханской области.

Также злоумышленник должен был собирать и передавать сведения о морском порту в Астрахани и о строительстве подземного объекта в Крыму. В результате он был задержан на почте при получении фальшивого удостоверения личности гражданина Казахстана.