Астраханец лишен свободы на 15 лет за сотрудничество с разведкой Украины

Южный окружной военный суд приговорил астраханца Владимира Савина к 15 годам лишения свободы, обвиняемого в передаче данных о стратегических объектах на юге России украинской разведке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Первые 2 года мужчина проведет в тюрьме, а оставшиеся 13 – в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, осужденный вступил в тайное сотрудничество с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины 16 ноября 2023 года. Как выяснило следствие, Савин согласился поехать на украинскую территорию для обучения по огневой и минно-взрывной подготовке, чтобы впоследствии совершить покушение на депутата Думы Астраханской области.

В его задачи также входили сбор и передача сведений о морском торговом порту в Астрахани и о строительстве подземного объекта в Крыму.

Кроме того, в декабре 2023 года мужчина пытался вступить в "Легион "Свобода России" (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ). Он был задержан на почте при получении фальшивого удостоверения личности гражданина Казахстана.

Ранее спецслужбы задержали в Новосибирске женщину, которая причастна к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае. По данным ФСБ России, диверсия была совершена по заданию спецслужб Украины.

В августе россиянка сделала из общедоступных элементов самодельное взрывное устройство (СВУ), которое она спрятала на железнодорожных путях и привела его в действие. Диверсию злоумышленница сняла на телефон, чтобы направить кадры своему куратору для получения вознаграждения. Возбуждено уголовное дело.