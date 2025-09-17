В Астрахани задержан уроженец Африки по делу о шпионаже в пользу Украины

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Спецслужбы задержали в Астрахани гражданина одной из стран Северной Африки по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, злоумышленник связался в мессенджере Telegram с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а после по его заданию собирал и передавал информацию о военных объектах, расположенных в Астрахани. Эти сведения были в будущем использованы иностранной разведкой в ущерб безопасности России.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о шпионаже. Мужчину арестовали. Спецслужбы проверят гражданина на причастность к другим возможным эпизодам противоправной деятельности.

В ФСБ России напомнили, что украинские спецслужбы продолжают искать в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах возможных исполнителей терактов и диверсий для нанесения ущерба России. Именно поэтому россиян призвали быть внимательнее и попросили воздержаться от контактов с незнакомцами в Сети.

Ранее спецслужбы задержали в Новосибирске женщину, которая причастна к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае. По данным ФСБ России, диверсия была совершена по заданию спецслужб Украины.

В августе россиянка сделала из общедоступных элементов самодельное взрывное устройство (СВУ), которое она спрятала на железнодорожных путях и привела его в действие. Диверсию злоумышленница сняла на телефон, чтобы направить кадры своему куратору для получения вознаграждения. Возбуждено уголовное дело.

