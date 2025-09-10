В Ижевске пресекли убийство сотрудника предприятия ОПК по заказу Киева

Фото: depositphotos/Grigorenko

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла в Ижевске убийство сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которое планировалось организовать по заказу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Отмечается, что злоумышленника завербовал сотрудник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны через мессенджер Telegram. По его приказу мужчина планировал убить ведущего работника предприятия, подорвав самодельное взрывное устройство (СВУ).

После задержания у фигуранта изъяли средства связи. Там силовики обнаружили переписку с куратором, которая подтвердила подготовку теракта, а также инструкцию по сборке СВУ и изготовлению ядовитых веществ.

Следователи завели уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Злоумышленника арестовали по решению суда.

На фоне произошедшего в ведомстве напомнили, что украинские спецслужбы активно работают в Сети и мессенджерах WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Telegram, где привлекают россиян к преступлениям.

"Вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения", – говорится в сообщении.

Ранее в Херсонской области задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который занимался шпионажем в отношении подразделений Вооруженных сил России. Мужчина был завербован через иностранный мессенджер.

Он на систематической основе передавал сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники. По данному факту следственным отделом УФСБ по области возбуждено уголовное дело.

