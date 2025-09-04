Суд отправил в психбольницу готовившего отравление работников ОПК в Ярославле

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд отправил в психиатрическую больницу ранее арестованного жителя Ярославской области, который планировал отравить сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова.

О предотвращении теракта стало известно 14 января. По версии ФСБ России, злоумышленник планировал по заданию украинских спецслужб залить опасные токсичные вещества в воздуховоды машин сотрудников ОПК.

Они способны вызывать ожоги дыхательных путей, что могло привести к летальному исходу. В результате россиянин был задержан во время изъятия из тайника емкости с опасными веществами.

Злоумышленник признал свою вину. Он объяснил, что в мессенджере Telegram на него вышел представитель Украины, который предложил ему совершить теракт.

Мужчину обвинили в приготовлении к преступлению, теракте, а также в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Спустя время суд арестовал злоумышленника.

