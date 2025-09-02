В Ижевске предотвращен теракт на объекте ОПК, который готовили подростки

Фото: телеграм-канал "Следком"

Российские спецслужбы предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ижевске, который готовили трое подростков. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, ее слова передает пресс-служба ведомства.

По версии СК, в июле этого года злоумышленники в возрасте 15, 16 и 17 лет связались в популярном мессенджере с представителем украинских спецслужб для того, чтобы быстро заработать деньги. В результате подросткам поступило задание, в рамках которого им нужно было совершить теракт.

Через некоторое время двум злоумышленникам было передано самодельное взрывное устройство (СВУ). Несовершеннолетних задержали в августе у проходной предприятия, когда они пытались заложить бомбу. Подросткам предъявлено обвинение в покушении на теракт. Суд отправил их в СИЗО.

Следователи напомнили о том, что детям важно объяснять опасность выполнения любых указаний незнакомцев в Сети, в том числе тех, кто склоняет к противоправным действиям и предлагает легкий заработок средств.

Ранее силовики задержали жителя Тамбовской области 1987 года рождения, который помогал спецслужбам Украины совершать диверсии в России. В ФСБ уточнили, что злоумышленник по своей инициативе установил через Telegram контакт с украинской стороной.

Действия мужчины были пресечены, когда он извлек из тайника части оборудования для дистанционного управления диверсиями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество с иностранным государством". Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

