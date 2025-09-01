ФСБ задержала жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали жителя Тамбовской области 1987 года рождения, который помогал украинским спецслужбам совершать диверсии в России. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, злоумышленник по своей инициативе установил через Telegram контакт с украинскими спецслужбами и согласился осуществлять деятельность, нацеленную против безопасности России. Мужчина извлек из тайника части оборудования для дистанционного управления диверсиями. Однако его действия были пресечены сотрудниками ФСБ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией". Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Ярославской области силовики задержали двоих россиян, которые передали украинским спецслужбам данные о критической инфраструктуре региона. Уточнялось, что злоумышленники связались с представителями спецслужб Украины по своей инициативе. Возбуждено дело о госизмене.

