Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Гималайский медведь Вася впервые впал в спячку в Московском зоопарке, сообщил портал мэра и правительства столицы.

В зимнем сне также находятся Бефана, проживающая в соседнем вольере, и обитатели новой территории зоопарка – гималайские медведи Бабуля и Аладдин, а также бурый медведь Гром.

Для всех этих животных спячка стала показателем отличного физического и психологического состояния. Вася, Бефана и Бабуля поступили в зоопарк в 2022 году после изъятия у контрабандистов – они содержались в тесных клетках, были сильно истощены и никогда не впадали в спячку.

Зоологи и ветеринары должны были не только стабилизировать их состояние, но и полноценно их реабилитировать, чтобы медведи могли вернуть естественное для вида поведение.

Бабулю, например, разместили в экспозиции "Остров зверей" рядом с самцом Аладдином, который живет в зоопарке уже 30 лет. Вася и Бефана проживают рядом с павильоном "Фауна Китая". Специально для каждого животного была разработана индивидуальная программа восстановления, включающая в себя особый рацион и создание комфортных и безопасных условий.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что программа подготовки к спячке рассчитана на длительный период. Бабуля впервые впала в спячку в 2023 году, Бефана – в 2024-м, а самец Вася уснул в 2025-м, после трех лет восстановления.

"Это событие стало финальным подтверждением того, что программа реабилитации гималайских медведей прошла успешно", – подчеркнула Акулова.

Бурого медведя Грома доставили в Московский зоопарк в 2022 году из города Кременная Луганской Народной Республики. Медведь жил на территории завода, где о нем заботились сотрудники. Предположительно, он никогда не впадал в спячку.

В конце 2022 года Гром поселился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка и впервые успешно ушел в зимнюю спячку. В 2024 году он переехал на городскую территорию зоопарка, сейчас это второй зимний сон медведя в данном месте, что говорит о его прекрасной адаптации.

Зоологи начинают проводить подготовку к спячке еще летом, поскольку это сложный и ответственный процесс. С середины августа рацион медведей обогащают и увеличивают в объеме на 10–20%, чтобы к зиме у животных сформировался необходимый жировой запас. В летнем меню – сезонные овощи и фрукты, а осенью в него добавляют больше белка и полезных жиров, например, орехи личинки жуков, жирные сорта рыбы.

К моменту засыпания Вася и Бефана набрали здоровый вес, около 160–170 килограммов. Готовность ко сну специалисты определяют по изменениям в поведении животных – они становятся менее активными, больше времени находятся в укрытиях, а аппетит снижается.

Во внутренних вольерах для спячки оборудованы специальные берлоги – гнезда с обильной подстилкой из мягкой соломы и древесной стружки. Температура в помещении поддерживается на уровне от нуля до +5 градусов, а в зоне зимовки соблюдают особую тишину.

Первое время сотрудники навещают медведей раз в один-два дня, при этом они двигаются бесшумно и не включают свет.

Пробуждение медведей ожидается с наступлением весеннего тепла, предположительно, в марте. В зоопарке и с помощью онлайн-трансляций из вольеров можно наблюдать за другими представителями семейства медвежьих, которые не впадают в зимний сон – например, белая медведица Айка, большие панды Жуи, Диндин и Катюша, малайские медвежата Маша, Лучик и Звездочка и многие другие обитатели зоопарка.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке на январских каникулах пройдут практические занятия для детей и подростков. С 10:00 до 12:00 4 января гости в возрасте 14–17 лет смогут поучаствовать в программе "Урок волонтерства", в рамках которого узнают о работе зоологов и попробуют себя в качестве киперов и волонтеров. 5 и 6 января зоопарк проведет программу "Юный кипер" для детей 8–13 лет.

