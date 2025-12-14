Манул Бабник из центра воспроизводства Московского зоопарка завершил зажировку

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Манул Бабник, которого также называют Кешей, из центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка завершил зажировку к зиме. Теперь его вес составляет 6,5 килограмма, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Манул родился в Новосибирском зоопарке в 2015 году. Спустя пару лет он переехал в центр воспроизводства в Подмосковье. Там Бабник обитает в вольере, площадь которого составляет 500 квадратных метров.

"Сейчас Бабник получает около 400 граммов корма один раз в день – это крысы и перепелки. Поскольку это довольно возрастной манул, его метаболизм значительно медленнее, чем у молодых котов. Зоологи с особой тщательностью следят за количеством пищи, не позволяя Бабнику переедать", – отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Подготовка манула к зажировке началась в конце августа. В этот период он имел хороший аппетит и с энтузиазмом выходил к любой пище, которую ему предлагали. С выпадением снега аппетит Бабника стал постепенно снижаться.

Ранее зажировку к зиме завершил и манул Тимофей. Его вес достиг 6,5 килограмма. До наступления холодов специалисты постепенно увеличивали его рацион. Осенью Тимофею было положено 350–400 граммов корма в день. Он питался в два приема. При этом понедельник был разгрузочным днем.

С выпадением снега Тимофей станет менее активным и будет реже выходить в уличный вольер. С февраля у него начнется разжировка.

