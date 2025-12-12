Форма поиска по сайту

12 декабря, 13:01

Слово "зажировка" включено в словарный запас русского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Слово "зажировка", которое сотрудники Московского зоопарка используют для описания осеннего набора веса у манула Тимофея, попало в словарный запас русского языка, сообщает пресс-служба зоосада.

Эксперты портала "Грамота.ру" не только зафиксировали само слово, но и объяснили его значение и происхождение. "Зажировка" означает создание жирового запаса у животных, необходимого для выживания во время спячки зимой или при длительном дефиците пищи.

Изначально слово использовали работники зоосада в рабочих беседах и в рассказах для посетителей о Тимофее, а потом слово перешло в лексику блогеров и журналистов. Следом им стали пользоваться те, кто интересуется жизнью питомцев зоопарка.

Гендиректор зоосада Светлана Акулова подчеркнула, что это является наглядным примером того, как живой язык реагирует на события вокруг и обогащается благодаря им. Кроме того, теперь у зажировки манула есть не только свои поклонники и смотрители, но и своя словарная статья.

"Мы рады, что профессиональный термин, который мы используем в работе, не только прижился в народе, но и получил официальное признание лингвистов", – добавила Акулова.

Ранее ученые Института лингвистических исследований (ИЛИ) Российской академии наук (РАН) выявили как минимум 90 новых слов и словосочетаний, появившихся в 2025 году в русском языке. По данным специалистов, в ближайшее время в толковые словари прочно войдет слово "вайб", которое очень важно для современной культуры и обрастает множеством производных слов.

Слово "зажировка" вошло в метасловарь русского языка

