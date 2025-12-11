"Зумер" стало словом 2025 года по версии портала "Грамота.ру"

Фото: depositphotos/Ivankmit

Портал "Грамота.ру" объявил слово "зумер" главным в 2025 году. За него проголосовали 42% экспертов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу портала.

На втором месте оказалось слово "выгорание", а третье заняло слово "ред-флаг". При этом в числе претендентов рассматривались 12 слов, включая "промпт". Победитель отбирался через рейтинговое голосование экспертов со всех федеральных округов страны.

Как отметила руководитель отдела лексикографии современного русского языка Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева, слово "зумер" получило известность уже давно, однако сейчас его значение расширилось, что позволило ему стать символом молодежи.

Выбирая данное слово, эксперты обращали внимание прежде всего на явление, которое оно описывает, продолжила Приемышева. В частности, зумеры часто приводят в шок старшее поколение. Более того, они позволяют выявить новые проблемы, связанные с восприятием молодежи.

Уточняется, что в этом году не только главное слово, но и другие участники шорт-листа получат подробное лингвистическое толкование и будут включены в цифровой словарь "Лексикон" портала "Грамота.ру".

Ранее стало известно, что самым частным источником раздражения для россиян стал молодежный сленг со словами "кринж", "рашить" и "изи". Так считают 38% опрошенных граждан. Еще 37% выделили бюрократические штампы и канцеляризмы, а треть россиян оказались недовольны "псевдоделовыми" формулировками, включая слова "синергия", "прозрачно", "в треке" и "финализировать".

