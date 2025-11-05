Лингвист Кузнецов назвал слово "вайб" одним из самых популярных среди россиян

Фото: depositphotos/Meranda

Выражения "вайб" и "токсичный" за последние годы стали популярными среди россиян, сообщает News.ru со ссылкой на профессора русского языка СПбГУ лингвиста Сергея Кузнецова.

Он объяснил это тем, что тренды из соцсетей влияют на словарный запас граждан. Например, за текущий год в речи россиян укоренились и другие слова, популярные в Сети: "электричка" (в значении электромобиля), "мимикрия", "глазурь" (в значении идеализированного образа жизни в социальных сетях), "майнинг", "дубайский шоколад" (эвфемизм роскошной жизни с сомнительными источниками доходов).

В это же время не теряют актуальности и другие популярные ранее слова, например "гештальт", "хейтер", "криптовалюта", "абъюзер", "удаленка" и "хайп".

Ранее стало известно, что самым частным источником раздражения для россиян стал молодежный сленг со словами "кринж", "рашить" и "изи". Так считают 38% опрошенных граждан. Еще 37% выделили бюрократические штампы и канцеляризмы, а треть россиян оказались недовольны "псевдоделовыми" формулировками, включая слова "синергия", "прозрачно", "в треке" и "финализировать".

