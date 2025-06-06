Медведев перевел отрывок из повести Гоголя на "язык зумеров"

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Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем русского языка и перевел фрагмента повести Николая Гоголя "Страшная месть" из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" на сленг поколения зумеров. Политик опубликовал текст на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В оригинале Гоголь очень живописно описывает Днепр и почти не использует заимствованных или разговорных слов. В тексте фигурируют словосочетания "тихая погода", "плавно мчит сквозь леса", "будто весь вылит он (Днепр. – Прим. ред.) из стекла" и так далее.

"Редкая птица долетит до середины Днепра", – приводит Медведев слова писателя.

Также замглавы Совбеза России привел рассказ сатирика Лиона Измайлова "Ну, почему мы так говорим?!", в котором высмеивается стиль речи молодежи 1970-х и 1980-х годов. Там фигурируют такие слова, как "классно", "клево", "в натуре", "пилит", "бзикается", "кочевряжась", "выпендриваясь" и словесные обороты "откроешь варежку", "вылупишь зенки".

"Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра. А если дочешет, так гикнется, что копыта отбросит...", – говорится в "адаптированном" тексте.

При этом политик привел классический текст, но в переводе для зумеров с использованием нейросетей. Там также используется разговорный стиль речи, но уже фигурируют современные сленговые слова и англицизмы: "краш", "расслабон", "пуляет", "подписота", "киннят" и "вайб".

"Но до середины Днепра никто не чекнит – туда долетит разве что редкий стример на дроне", – цитирует нейросети Медведев.

Политик объяснил, что это все – русский язык. Именно поэтому он – живой, так как развивается и одновременно отбрасывает все чужеродное ему.

Ранее лингвист Ирина Левонтина в разговоре с Москвой 24 заявила, что некоторые сленговые слова могут выйти из употребления. Например, "имба" не задержится надолго, так как она пришла из игрового сленга и уже имеет синонимы "огонь", "круто", "классно".

Выражения "тюбик", "чечик", "штрих", которые применяются для описания разных типов молодых людей, также могут уйти взамен более понятных. При этом слово "хайп" вполне задержится в языке надолго, также как и "база".

