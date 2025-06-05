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05 июня, 15:57

Общество

Путин призвал использовать кириллицу, а не "кашу из латиницы"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин призвал использовать в общественном пространстве кириллицу, а не "кашу из латиницы и других символов". Об этом глава государства заявил в ходе заседания совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

"Наши писатели и классики еще в XIX веке иронизировали над таким подражательством", – подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Путин назвал повышение качества преподавания русского языка приоритетной задачей государственной политики.

"Подчеркну, что среди основных задач государственной языковой политики – повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования", – заявил президент.

Российский лидер также отметил необходимость внедрения единой и сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы, а также создание единой линейки школьных учебников и учебных пособий.

В прошлом году российское правительство утвердило концепцию государственной языковой политики страны. Она предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей.

Кроме того, Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры РФ установят критерии излишнего использования иностранной лексики. Задача министерств будет выполнена в первом квартале этого года. Доклад предоставят в кабмин.

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