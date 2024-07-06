В РФ появятся критерии излишнего использования иностранной лексики

Фото: 123RF/milkos

Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры России установят критерии излишнего использования иностранной лексики. Об этом стало известно из утвержденного кабмином плана мероприятий по укреплению традиционных ценностей, размещенного на официальном портале правовой информации.

Как указано в документе, задача министерств будет выполнена в первом квартале следующего года. Доклад предоставят в российское правительство. Определение критериев чрезмерного употребления заимствований проведут в рамках защиты от внешнего деструктивного, информационно-психологического воздействия и пресечения направленной на разрушение традиционных ценностей в РФ деятельности.

Кроме того, Минцифры, Минкультуры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начнут противодействовать излишнему использованию зарубежной лексики в наружной рекламе. Результаты работы будут ежегодно предоставляться кабмину.

Ранее правительство РФ утвердило концепцию государственной языковой политики страны. Документ предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей. Также в концепции отражены вопросы создания условий для изучения русского языка иностранцами и их детьми, что сможет облегчить их языковую адаптацию.