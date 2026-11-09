Задержан водитель, протаранивший двери отеля в "Москва-Сити"

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Полицейские задержали мужчину, который после конфликта с охраной отеля в "Москва-Сити" попытался на автомобиле заехать в холл и сбил охранника. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАХ.

По предварительным данным, сотрудники охраны отказались пропустить в здание агрессивно настроенного посетителя. После этого он сел за руль и протаранил стеклянные двери, а затем скрылся, повредив шлагбаум на выезде.

Позднее полицейские обнаружили автомобиль на улице Нижняя Масловка. Водителя доставили в отдел МВД по Пресненскому району столицы. Сейчас устанавливается степень причиненного вреда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Об инциденте стало известно 9 ноября. После того, как водитель протаранил вход в отель, он вышел из машины и станцевал лезгинку. При этом злоумышленник не был гостем отеля и находился в неадекватном состоянии.