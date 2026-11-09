ТАСС: Головин пропустит матчи сборной России по футболу в ноябре

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Полузащитник "Монако" Александр Головин не сыграет за сборную России по футболу в ноябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"У него травма правой икроножной мышцы", – пояснил собеседник агентства.

В воскресенье, 8 ноября, полузащитника заменили из-за травмы в матче 10-го тура чемпионата Франции с "Ле Маном". Встреча завершилась со счетом 1:1.

В текущем сезоне на счету футболиста 13 матчей за "Монако", один забитый мяч и три голевые передачи.

Помимо Головина, в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи были включены вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков. Всего в списке значатся 28 футболистов.

В рамках ноябрьского сбора российская команда проведет два товарищеских матча. В частности, 12 ноября россияне встретятся с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября – с Венесуэлой в Краснодаре.