Сафонов и Батраков вошли в итоговый состав сборной России на товарищеские матчи

Фото: ТАСС/Zuma/Burak Basturk

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов, футболист "Монако" Александр Головин и полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков включены в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Всего в списке фигурируют 28 футболистов.

В рамках ноябрьского сбора российская команда проведет два товарищеских матча. 12 ноября россияне встретятся с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября – с Венесуэлой в Краснодаре. Для национальной команды эти встречи станут последними в 2026 году.

Кроме того, РФС обсуждает возможность проведения товарищеского матча с американской сборной. Подробности переговоров о проведении игры не будут раскрыты до того, как будут достигнуты окончательные договоренности и подписаны документы.

