Врач Разаренова: бесконтрольный прием магния чреват нарушением дыхания

06 ноября, 13:23Общество
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Переизбыток магния может приводить к серьезным проблемам с ЖКТ и даже нарушению дыхания. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.
Ранее РИА Новости сообщило, что россияне стали активнее заказывать на маркетплейсах БАДы с магнием. По мнению Разареновой, такой всплеск можно в большей степени объяснить тем, что макроэлемент сейчас активно рекламируется как средство для улучшения сна, уменьшения стресса и повышения работоспособности.
"Однако убедительных научных доказательств того, что он действительно дает такой эффект у людей с неустановленным дефицитом магния, пока недостаточно", – подчеркнула врач.
В целом магний действительно жизненно важный макроэлемент, который участвует в более чем 300 ферментативных реакциях, необходим для энергетического обмена, синтеза белков, нормальной работы нервной системы и мышц. Также он обеспечивает здоровье костной ткани, задействован в регуляции артериального давления и обмене глюкозы.
Другое дело, если дефицит уже есть. Он может проявляться слабостью, повышенной утомляемостью, снижением аппетита, тошнотой, мышечными спазмами, а в тяжелых случаях тремором, судорогами, нарушением сердечного ритма и снижением концентрации калия и кальция в крови. Однако эти симптомы не являются видоспецифичными и могут говорить также о многих других проблемах, подчеркнула Разаренова.
Поэтому важно обратиться к специалисту, который соотнесет результаты анализов с уровнем магния в крови и с клиническими симптомами, а также изучит рацион и, что немаловажно, учтет наличие сопутствующих заболеваний.
Эксперт отметила, что в зоне риска дефицита – люди с хронической диареей, неконтролируемым сахарным диабетом и алкогольной зависимостью. Еще потери макроэлемента часто увеличиваются при употреблении мочегонных препаратов или ингибиторов протонной помпы: их назначают при язвенной болезни либо постоянно рецидивирующем гастроэзофагеальном рефлюксе, пояснила эксперт.
При чрезмерном поступлении магния, особенно на фоне нарушения функции почек, иногда способно развиться такое состояние, как гипермагниемия. Оно может сопровождаться снижением артериального давления, выраженной мышечной слабостью, угнетением сухожильных рефлексов – вплоть до нарушения дыхания и сердечной деятельности. В тяжелых случаях это может стоить человеку жизни, предупредила Разаренова.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что магния достаточно много в хурме. Также ягода является одним из немногих растительных источников йода, который важен для нормальной выработки гормонов щитовидной железы.