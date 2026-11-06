Врач Разаренова: бесконтрольный прием магния чреват нарушением дыхания

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Переизбыток магния может приводить к серьезным проблемам с ЖКТ и даже нарушению дыхания. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

Ранее РИА Новости сообщило, что россияне стали активнее заказывать на маркетплейсах БАДы с магнием. По мнению Разареновой, такой всплеск можно в большей степени объяснить тем, что макроэлемент сейчас активно рекламируется как средство для улучшения сна, уменьшения стресса и повышения работоспособности.

"Однако убедительных научных доказательств того, что он действительно дает такой эффект у людей с неустановленным дефицитом магния, пока недостаточно", – подчеркнула врач.

В целом магний действительно жизненно важный макроэлемент, который участвует в более чем 300 ферментативных реакциях, необходим для энергетического обмена, синтеза белков, нормальной работы нервной системы и мышц. Также он обеспечивает здоровье костной ткани, задействован в регуляции артериального давления и обмене глюкозы.





Александра Разаренова врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Но без выраженного дефицита человек легко может поддерживать уровень магния с помощью пищи. Основными источникам макроэлемента являются тыквенные семечки, орехи, бобовые, цельнозерновые продукты, зеленые листовые овощи. Если заботиться о разнообразии питания, то никакие искусственные добавки не нужны.

Другое дело, если дефицит уже есть. Он может проявляться слабостью, повышенной утомляемостью, снижением аппетита, тошнотой, мышечными спазмами, а в тяжелых случаях тремором, судорогами, нарушением сердечного ритма и снижением концентрации калия и кальция в крови. Однако эти симптомы не являются видоспецифичными и могут говорить также о многих других проблемах, подчеркнула Разаренова.

Поэтому важно обратиться к специалисту, который соотнесет результаты анализов с уровнем магния в крови и с клиническими симптомами, а также изучит рацион и, что немаловажно, учтет наличие сопутствующих заболеваний.

Эксперт отметила, что в зоне риска дефицита – люди с хронической диареей, неконтролируемым сахарным диабетом и алкогольной зависимостью. Еще потери макроэлемента часто увеличиваются при употреблении мочегонных препаратов или ингибиторов протонной помпы: их назначают при язвенной болезни либо постоянно рецидивирующем гастроэзофагеальном рефлюксе, пояснила эксперт.





Александра Разаренова врач-диетолог, нутрициолог, терапевт При подозрении на дефицит врач может прописать дополнительные добавки. Принимать же их просто для профилактики может быть небезопасно для здоровья, потому что легко добиться переизбытка, а это может вызвать нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. При этом наиболее распространенными побочными эффектами являются диарея, тошнота, спастические боли в животе.

При чрезмерном поступлении магния, особенно на фоне нарушения функции почек, иногда способно развиться такое состояние, как гипермагниемия. Оно может сопровождаться снижением артериального давления, выраженной мышечной слабостью, угнетением сухожильных рефлексов – вплоть до нарушения дыхания и сердечной деятельности. В тяжелых случаях это может стоить человеку жизни, предупредила Разаренова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что магния достаточно много в хурме. Также ягода является одним из немногих растительных источников йода, который важен для нормальной выработки гормонов щитовидной железы.

