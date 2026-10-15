Диетолог Писарева: трендовый банановый сок противопоказан при диабете и болезнях почек

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Людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и заболеваниями почек не стоит пить соки с содержанием банана. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева.

Ранее поклонники ЗОЖ начали рассказывать в Сети об особой пользе бананового сока, который якобы считается супернапитком среди врачей скорой помощи. Его предлагают как здоровый перекус, позволяющий поддержать энергию. Однако эксперт считает, что такой продукт точно нельзя назвать суперфудом.



Ирина Писарева член общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Бананы действительно содержат полезные вещества: калий, витамины группы В, а также магний, которые переходят и в напиток. Однако, в отличие от целого фрукта, сок и нектар практически не содержат клетчатку, способную замедлять усвоение углеводов. В итоге присутствующие в таком напитке натуральные сахара достаточно высоко могут поднимать гликемический индекс.

Поэтому для перекуса все-таки лучше брать целый банан, а не сок. Тем более что пакетированные варианты, даже при указании, что в них нет добавленного сахара, могут быть вредны для здоровья. Иногда в них добавляют фруктовые концентраты, которые повышают общее содержание углеводов.

Особенно аккуратными с такими соками надо быть тем, у кого есть инсулинорезистентность и сахарный диабет II типа. Также нежелательно их пить людям с заболеваниями почек, так как им требуются ограничения по калию, подчеркнула диетолог.

Тем, у кого нет противопоказаний, можно приготовить напиток самостоятельно. Можно взбить блендером мякоть банана вместе с, например, йогуртом или кефиром, отметила Писарева.

В свою очередь, специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина добавила в беседе с Москвой 24, что употреблять банан в виде напитка имеет смысл только после тяжелых физических нагрузок для быстрого восстановления энергии.





Ольга Ромашина специалист в области РПП, нутрициолог Но и в этом случае надежнее делать его самим. Например, можно смешать фрукт в блендере с молоком, ореховой пастой и протеином.

При этом тем, кто желает снизить вес, важно понимать, что жидкие калории не дают долгого насыщения, поэтому лучше не увлекаться такими напитками. Плюс надо учитывать, что из-за склонности к брожению банановые соки не рекомендуются людям с синдромом раздраженного кишечника и частым вздутием живота, предупредила эксперт.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что в межсезонье особенно полезны любые напитки из облепихи. Кроме того, ягода богата витамином С, в ней много бета-каротина, предшественника витамина А, который отвечает за обновление слизистых. А чем они крепче, тем сложнее вирусам пробраться в организм.