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11 сентября, 18:25

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Диетолог Соломатина: листья облепихи в чае помогут защитить организм от вирусов осенью

Диетолог назвала самые полезные осенние напитки

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Какао, а также чай с листьями облепихи и малины поддержат организм осенью. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, в межсезонье особенно полезны любые напитки из облепихи.

"Кроме того, что ягода богата витамином С, в ней еще и много бета-каротина, предшественника витамина А, который отвечает за обновление слизистых. А чем они крепче, тем сложнее вирусам пробраться в организм", – пояснила эксперт.

Также полезно делать чай с добавлением листьев облепихи, малины и смородины. В них очень много флавоноидов, которые снижают воспаление.

Еще осенью стоит чаще заваривать себе зеленый чай. Напиток богат танинами, которые связываются с патогенами, подавляя их активность. К тому же он содержит L-теанин, способный успокаивать нервную систему и давать энергию. В итоге снижается риск стресса, что также очень важно для крепкой иммунной системы.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

В чай также можно добавлять корень имбиря. Он отлично согревает и улучшает циркуляцию крови, облегчая тем самым доставку белков иммунной системы непосредственно к месту повреждения.

"Помимо этого, осенью стоит пить какао, приготовленное из натурального порошка. За счет большого количества полифенолов напиток тоже поддерживает иммунитет", – пояснила Соломатина.

Плюс диетолог посоветовала добавлять в любые напитки белую мякоть корок апельсинов. В ней много нарингина, обладающего мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Ранее заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова отметила, что чеснок нельзя называть лекарством от простуды. Однако определенное местное действие при жевании и контакте со слизистой рта и глотки не исключается.

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