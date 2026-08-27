Врач Залетова: сладкие хлопья и йогурты провоцируют быструю усталость у школьников

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Завтрак из медленных углеводов и белков, а также перекус с орехами и фруктами поможет школьнику успешно учиться и не уставать. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, то, как ребенок питается, напрямую влияет на его способность концентрироваться, запоминать информацию и справляться с эмоциональной нагрузкой.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке У школьников на работу мозга может уходить до половины всей поступающей с едой энергии. Ключевым приемом пищи становится завтрак: его нельзя пропускать или сводить к чаю с печеньем. Если ребенок уходит из дома голодным, его мозг уже к середине первого урока начинает испытывать дефицит глюкозы, из-за чего становится крайне сложно сосредоточиться.

Идеальный завтрак для школьника должен содержать медленные углеводы и белок. Польза первых заключается в том, что они отдают глюкозу в кровь постепенно, в течение нескольких часов, обеспечивая ровный уровень энергии. Поэтому стоит обратить внимание на каши из цельного зерна, цельнозерновой хлеб и овощи, пояснила диетолог.

"А вот быстрые углеводы, которые поступают вместе со сладкими хлопьями, белым хлебом с вареньем и выпечкой, дают резкий подъем сахара. За ним следует такой же резкий спад, который ощущается как усталость, раздражительность и невозможность сосредоточиться", – предупредила Залетова.

Что касается белка, то он необходим учащимся по утрам, поскольку из него образуются нейромедиаторы. Тирозин превращается в дофамин, отвечающий за мотивацию и концентрацию. Триптофан – в серотонин, помогающий регулировать настроение и сон. Поэтому на завтрак обязательно должны быть яйца, творог, сыр, орехи, бобовая паста, отметила диетолог.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Таким образом, качественный завтрак школьника может выглядеть, например, так: овсяная каша на молоке с ложкой ореховой пасты и кусочками любого фрукта либо омлет с овощами и ломтиком цельнозернового хлеба. А если ребенок категорически не хочет есть утром, то стоит хотя бы предложить стакан кефира или йогурта без сахара с горстью орехов.

Также нельзя забывать про перекусы, которые помогут школьнику поддержать энергию в течение учебного дня.

"Самым неудачным вариантом будет положить с собой пакетик сока и булочку или шоколадный батончик. Это двойной удар по уровню сахара: сначала быстрый подъем, потом резкий провал. Через час после такой еды снова возникнет голод, а еще может заболеть голова и сильно снизиться концентрация", – предупредила врач.

Сладкие йогурты, которые продаются как детские, тоже содержат столько сахара, что, по сути, являются десертом, а не полезным продуктом, добавила эксперт.

Главное, что стоит положить в рюкзак, – это фрукты и овощи. Например, яблоко, грушу, банан, морковные палочки, огурцы, сладкий перец. Они обеспечат организм клетчаткой, водой и витаминами.

Также обязательно должны быть продукты, богатые белком. Он даст сытость и поддержит стабильную работу мозга. Это могут быть отварные яйца, сыр, творожные сырки без сахара и глазури либо кусочки запеченного мяса или курицы, если ребенок готов есть их в холодном виде.

"А еще советую положить горсть любых орехов – это очень энергоемкий и полезный перекус, богатый жирами и магнием. Но важно помнить, что такие продукты должны быть без соли и сладкой глазури", – отметила Залетова.

Не нужно забывать про сложные углеводы. В перекусе их могут представлять хлебцы, цельнозерновые крекеры, домашняя выпечка из цельнозерновой муки, например овсяные печенья без сахара или кексы с овощами и сыром. Это дает энергию медленно и не вызывает скачков сахара.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Для примера, сбалансированный перекус школьника может выглядеть так: несколько кусочков сыра, мяса, горсть орехов, яблоко и пара цельнозерновых хлебцев.

Отдельно стоит напомнить, что одной из частых скрытых причин усталости и головной боли у школьников является обезвоживание. Когда ребенок несколько часов сидит в классе без питья, когнитивные способности снижаются. Поэтому бутылка чистой воды в рюкзаке обязательна. Сладкие напитки, соки из пакетов, газировка ее не заменяют, а лишь добавляют лишний сахар в рацион, подчеркнула диетолог.

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