На западе Мнёвниковской поймы завершена надвижка пролета моста

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Мнёвниковской пойме продолжается строительство велопешеходного моста в створе Островной улицы, который свяжет Западный и Северо-Западный административные округа Москвы. Строители завершили надвижку пролетного строения через русло реки и продолжают монтаж арок, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Мнёвниковская пойма – активно развивающаяся территория на северо-западе Москвы. Для обеспечения формирующейся жилой и социальной застройки современной транспортной инфраструктурой ведем масштабную работу по строительству дорожных объектов в этом районе", – отметил Ефимов.

По его словам, на финальном этапе надвижки пролетного строения было пройдено более 30 метров, ранее – около 80 метров. Береговые сегменты конструкции установят в проектное положение с помощью кранов. Параллельно продолжается монтаж арок моста, они выполнены более чем на 70%.

Мост запроектирован комбинированным: конструкцию из двух "распадающихся" арок соединят с пролетным строением вантами. Тросы смонтируют по геометрической схеме "арфа" – параллельно по длине балки жесткости.

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков рассказал, что на правом берегу завершены работы по устройству опор и подпорной стены. После монтажа пролетного строения планируется приступить к обустройству помещения эксплуатирующей организации. На левом берегу выполнены работы по созданию свайного основания двух опор.

Качество строительства контролирует Мосгосстройнадзор. Как уточнил председатель ведомства Антон Слободчиков, возведение дорожного сооружения с августа 2025 года проверяется на каждом этапе. Инспекторы уже провели три выездные проверки, в ходе которых оценили соответствие выполненных работ утвержденному проекту.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что благодаря данному мосту в створе Островной улицы для около 270 тысяч жителей появятся непрерывный беговой и велосипедный маршруты, а также новые пешие направления. По его словам, строительно-монтажные работы идут с опережением сроков.

