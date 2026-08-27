27 августа, 16:08Транспорт
Летевший из Египта в Москву самолет внепланово сел в Екатеринбурге
Фото: depositphotos/Shebeko
Самолет авиакомпании Nesma Airlines, следовавший рейсом NE 644 из Шарм-эш-Шейха в Москву, совершил незапланированную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
В ведомстве уточнили, что дальнейший перелет в Москву отменен. Пассажиры находятся в здании аэропорта Кольцово.
Причины незапланированной посадки не раскрываются. Прокуратура организовала надзорные мероприятия.
Ранее швейцарский самолет Boeing 777-300ER подал сигнал бедствия и изменил курс над Атлантическим океаном. Воздушное судно выполняло рейс из Чикаго в Цюрих. Борт перенаправили в аэропорт Лажис на острове Терсейра.