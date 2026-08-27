Стилист Некипелая: грязную одежду нельзя выставлять на продажу в секонд-хенде

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Мнение о том, что вещи из секонд-хендов могут навредить здоровью, – в большей степени миф. Об этом изданию "Абзац" заявила стилист-имиджмейкер Алина Некипелая.

По словам эксперта, в хороших магазинах вторичной одежды сотрудники обязаны проводить химчистку, обработку и обеззараживание каждого предмета гардероба перед продажей. Без этой процедуры выставить вещь на витрину просто невозможно.

Одна из причин, по которой некоторые покупатели отказываются от таких покупок, – чужая энергетика, предположила стилист. Однако решение о приобретении конкретной вещи каждый человек принимает самостоятельно.

"Про себя могу сказать, почему предпочитаю избегать секонд-хендов: считаю, что, когда человек носит вещь, она получает определенную энергетику. Если другой покупатель находит такой элемент гардероба, эта энергетика воздействует уже на него", – добавила Некипелая.

Ранее финансовый эксперт Андрей Бархота рассказал, что покупка зимней верхней одежды летом может сократить до 70% расходов и позволит избежать переплат. По его словам, экономия связана с фактором сезонности, то есть зимняя одежда будет значительно дорожать осенью и еще сильнее вырастет в цене ближе к Новому году.