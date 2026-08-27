Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 15:44

Общество
Главная / Новости /

Стилист Некипелая: грязную одежду нельзя выставлять на продажу в секонд-хенде

Стилист развеяла популярные мифы о секонд-хендах

Фото: depositphotos/OlafSpeier

Мнение о том, что вещи из секонд-хендов могут навредить здоровью, – в большей степени миф. Об этом изданию "Абзац" заявила стилист-имиджмейкер Алина Некипелая.

По словам эксперта, в хороших магазинах вторичной одежды сотрудники обязаны проводить химчистку, обработку и обеззараживание каждого предмета гардероба перед продажей. Без этой процедуры выставить вещь на витрину просто невозможно.

Одна из причин, по которой некоторые покупатели отказываются от таких покупок, – чужая энергетика, предположила стилист. Однако решение о приобретении конкретной вещи каждый человек принимает самостоятельно.

"Про себя могу сказать, почему предпочитаю избегать секонд-хендов: считаю, что, когда человек носит вещь, она получает определенную энергетику. Если другой покупатель находит такой элемент гардероба, эта энергетика воздействует уже на него", – добавила Некипелая.

Ранее финансовый эксперт Андрей Бархота рассказал, что покупка зимней верхней одежды летом может сократить до 70% расходов и позволит избежать переплат. По его словам, экономия связана с фактором сезонности, то есть зимняя одежда будет значительно дорожать осенью и еще сильнее вырастет в цене ближе к Новому году.

Читайте также


общество

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика