Маркетолог Новиков: тренд на нишевые товары завирусился из-за стремления быть особенным

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Покупка нишевых товаров совершается не из-за реальной потребности, а ради ощущения значимости и стремления выглядеть особенным в глазах других. Таким мнением поделился маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков в беседе с Москвой 24.

Понятие "нишевый", ранее применявшееся исключительно к парфюмерии или узкоспециализированному контенту, внезапно попало в тренды. В соцсетях пишут, что главным признаком нишевости является выделение чем-то, что не пользуется популярностью у широких масс.

Как пояснил Новиков, время от времени люди вспоминают забытые слова, и термин "нишевый" стал одним из таких примеров. В классическом понимании он имеет несколько значений. Изначально нишевыми считались эксклюзивные, элитные товары, которые производились в ограниченном количестве и имели высокую ценность.

"Например, некоторые бренды продают самые желанные вещи только тем, кто доказал свою лояльность – приобрел много других товаров компании. Только после этого покупателя вносят в лист ожидания: он может ждать годы, но человек готов тратить время, платить и терпеть, чтобы получить тот самый заветный экземпляр", – отметил эксперт.

Также соответствующий термин используется для описания товаров, предназначенных для узкой аудитории и не подходящих большинству потребителей. К таким продуктам маркетолог отнес безглютеновую еду, веганские колбасы и соевое мясо, которые были созданы специально для людей с особыми диетическими потребностями.

Однако, когда границы между группами стираются, понятие нишевости теряет свою уникальность и становится массовым. Такие ситуации побуждают людей покупать товары, которыми они раньше пользовались, с пометкой "нишевый", даже не понимая его сути и значения.

"Популярность трендов, как и почти любого явления, определяют соцсети. Когда у лидера мнений появляется история нишевости, пользователи начинают видеть его контент, создавать похожий, и все это вирусится", – продолжил специалист.

По его словам, многим кажется, что тренд возник спонтанно, но на самом деле его продвигают алгоритмы: человек посмотрел один ролик, поставил лайк или оставил комментарий. Дальше соцсети предлагают ему больше похожего контента.

По мнению Новикова, данный тренд продержится не дольше 1–1,5 года, поскольку такая краткосрочная мода представляет эффективность лишь для товаров, которые можно быстро запустить и обновить.

Это касается продукции маркетплейсов, не имеющей длинной истории бренда или сложной технологии. В таких случаях достаточно использовать ярлык "нишевый", чтобы стимулировать спрос.

Для крупных компаний эта стратегия не подходит из-за нестабильности, так как вкладываться в то, что может устареть через месяц, невыгодно. Поэтому большинство нишевых товаров относятся к бюджетному сегменту и широко представлены в массмаркете, включая продукцию из Китая.

"Среди нишевых услуг часто выделяют определенные направления парикмахеров или стилистов. Услуга в этом смысле приравнивается к товару или продукту. Однако салон красоты в классическом понимании не является нишевым бизнесом, поскольку ориентирован не на узкую, а на широкую аудиторию", – заключил эксперт.

Немногим ранее в соцсетях завирусился еще один схожий тренд – на отказ от магазинов и онлайн-шопинга в пользу покупки вещей и продуктов на рынках. Пользователи публиковали видеоролики с распаковкой и примеркой товаров, подчеркивая, что ходить на рынок не стыдно, а, наоборот, престижно, выгодно и модно.

