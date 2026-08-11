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Политика

Узбекистан направит рабочую группу в Россию после атаки БПЛА в Нижнекамске

Фото: depositphotos/viperagp

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил отправить в Россию специальную рабочую группу в связи с гибелью восьми граждан республики при ударе БПЛА в Нижнекамске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В состав группы войдут представители МЧС, МИД, Минздрава, миграционной службы и других ведомств. Кроме того, Мирзиёев распорядился создать правительственную комиссию, которая займется сбором информации о состоянии пострадавших узбекистанцев, оказанием им помощи и организацией транспортировки тел погибших на родину.

В ведомстве отметили, что сотрудники миграционной службы и Генконсульства Узбекистана в Казани уже работают на месте происшествия и принимают срочные меры совместно с российскими коллегами.

Украинские БПЛА ударили по Нижнекамску 10 августа. В результате погибли 13 человек, еще 78 пострадали. Из них 25 находятся в больницах. В Татарстане объявлен траур.

Предварительно, среди погибших фигурируют 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана, еще около 20 иностранцев получили ранения. В МИД РФ заявили, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по месту проживания иностранных граждан, чтобы вбить клин в отношения России с дружественными странами.

Возбуждено уголовное дело о теракте. По информации следователей, дроны атаковали жилой сектор и промышленные объекты, где были гражданские лица.

Граждане Узбекистана и Таджикистана погибли при атаке БПЛА в Нижнекамске

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