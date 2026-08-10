Захарова: причастные к ударам по Белгороду и Нижнекамску понесут наказание

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Все причастные к атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Нижнекамск будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание либо получат военное возмездие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии, который опубликован на сайте ведомства.

Она также призвала представителей мирового сообщества, профильные международные структуры и независимые СМИ дать жесткую оценку террористическим преступлениям Киева.

"Молчание будем рассматривать как соучастие и поощрение новых атак на мирное население России", – подчеркнула Захарова.

10 августа украинские беспилотники атаковали Нижнекамск. Погибли 13 человек, а за помощью к врачам обратились 75 местных жителей. В Татарстане объявлен траур. Кроме того, возбуждено уголовное дело о теракте. По версии следствия, БПЛА атаковали жилые дома и промышленные объекты города, где находились гражданские лица.

Накануне, в ночь на 9 августа, украинские военные атаковали Белгород. Погибли 6 человек, еще 27 получили ранения. Состояние 12 из них оценивалось как средней тяжести. По данному факту также возбуждено уголовное дело о теракте.

