Путин назвал регионы – лидеры РФ в сфере общественного транспорта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба президента Российской Федерации

Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета назвал регионы, которые добились наибольших успехов в сфере развития общественного транспорта. Заседание прошло в режиме видео-конференц-связи.

По словам главы государства, лидерами являются Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск.

"По уровню цифровизации флагманом является Омская область, а Кемеровская область одной из первых внедрила контрактную систему на общественном транспорте", – сказал Путин.

Президент также отметил активные темпы обновления транспорта в Приморье и Бурятии. В Мурманской области, по его словам, транспорт развивают с учетом арктической специфики. В Ивановской области глава государства обратил внимание на недавно заработавшее наземное метро.

Путин подчеркнул, что успехи достигаются не только за счет бюджетных вложений, но и других инвестиционных инструментов. Огромную роль играют грамотные управленческие подходы и тесная увязка транспортной системы с градостроительной политикой, в том числе с учетом развития опорных населенных пунктов.

Российский президент также отметил, что за последнее время в сфере общественного транспорта наметились позитивные перемены, однако проблем остается достаточно. Он подчеркнул, что одно только обновление автопарка не гарантирует качественное транспортное обслуживание.

По словам Путина, необходимо, чтобы троллейбусы, трамваи, автобусы и пригородные поезда ходили по расписанию, а поездки были безопасными и доступными по цене. Он отметил, что эти изменения должны появиться не только в мегаполисах, но и в малых городах, сельской местности и отдаленных территориях, включая опорные населенные пункты.

Кроме того, Путин заявил, что при организации транспортного обслуживания нужно исходить из запросов жителей и обязательно учитывать нужды многодетных семей.

"Людям нужна уверенность в том, что проблема с транспортом никак не помешает их планам", – сказал глава государства.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что Москва окажет помощь в формировании комплексной транспортной системы города. В частности, будет создан план развития наземного транспорта, улично-дорожной сети и клиентских сервисов. Предварительно, все расходы возьмет на себя Москва. Ранее Курску уже были переданы эвакуаторы и десятки единиц дорожной и коммунальной техники.

