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29 июля, 21:32

Транспорт

Москва поможет Курску в разработке транспортной системы города

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Московские власти окажут содействие Курску в создании комплексной транспортной системы города, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн по итогам встречи с заместителем мэра столицы Максимом Ликсутовым. Об этом глава региона сообщил в своем канале в MAX.

Хинштейн пояснил, что обратился к Сергею Собянину с просьбой о поддержке и тот согласился оказать помощь. На встрече с Ликсутовым стороны подробно обсудили планы совместной работы.

В первую очередь планируется сформировать комплексный план развития наземного городского пассажирского транспорта, улично-дорожной сети и клиентских сервисов для удобства пассажиров.

"Все расходы в этой работе столица берет на себя", – отметил Хинштейн, добавив, что Москва выразила готовность делиться накопленным опытом в транспортной сфере.

Также глава региона напомнил, что ранее столица уже передала Курску эвакуаторы, которые используются на приграничных территориях, а также десятки единиц дорожной и коммунальной техники.

Ранее Собянин и Хинштейн подписали соглашение о сотрудничестве регионов на ближайшие пять лет. Оно предусматривает укрепление связей во многих сферах, например транспорте, промышленности, торговле и других.

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